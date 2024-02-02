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Птаха рассказал, из-за чего «цапался» с Седоковой и «кусался» с Бородиной

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Птаха рассказал, из-за чего «цапался» с Седоковой и «кусался» с Бородиной
Знаменитости
Источник фото: @ptaha.cao

Рэпер Птаха (Давид Нуриев) принял участие в экстремальном шоу на выживание «Последний герой». Он поделился опытом участия в проекте и отметил, что совместное преодоление трудностей помогло улучшить его отношения с дочерью Николь.

Птаха сообщил о своем отдельном подходе к участию в проекте

Птаха рассказал, что не желал вступать в коалиции с другими участниками и предпочитал держаться всегда в стороне. Он сообщил о своем отдельном подходе к участию в проекте, где все участники — его соперники, и подчеркнул, что он построил там свой собственный «дом».

Музыкант поделился своими впечатлениями от конфликта с певицей Анной Седоковой. Он удивился ее поведению и подчеркнул, что артистка неправильно отреагировала на ситуацию с его дочерью Николь.

Относительно Ксении Бородиной, исполнитель рассказал, что у них было много конфликтов, включая момент, когда они решили не здороваться в знак протеста против ее высказываний. В целом Птаха подчеркнул свое негодование по отношению к ведущей и недовольство ее поведением.

Информационное агентство «Informing»

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