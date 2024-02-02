«Это неправильная позиция»: Экс-«Ранетка» заступилась за Глюкозу, от которой отрекся Фадеев - очернила продюсера

Певица Нюта высказала свое мнение относительно отказа Макса Фадеева сотрудничать с Глюкозой после вечеринки Ивлеевой. Она осудила такую позицию продюсера, считая ее неправильной.

По мнению экс-«Ранетки», Глюкоза - это легендарный проект

По мнению экс-«Ранетки», Глюкоза - это легендарный проект, вызывающий теплые воспоминания у людей, а ее песни имеют культурную ценность для россиян. Нюта также выразила убеждение, что прошлое нельзя стереть, а отречься от него и вовсе сложно.

«Я не знаю ничего о конфликте, не знаю деталей, что внутри у них там произошло. Но если Максим не хочет себя ассоциировать с проектом, это неправильная позиция. Для меня она легендарный проект, который теплые воспоминания вызывает у многих», — сообщила Нюта.

В конце декабря Фадеев объявил о перезапуске проекта «Глюкоза», но уже без участия Натальи Ионовой, заявив, что она дискредитирует концепцию группы своим материалом, выпущенным в последние годы, и поведением. Это решение вызвало негодование в Сети и привело к активному обсуждению в музыкальном сообществе.