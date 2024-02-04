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«Жизнь закончена»: Татьяна Буланова рассказала о горьком опыте — ее карьера не увенчалась успехом

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«Жизнь закончена»: Татьяна Буланова рассказала о горьком опыте — ее карьера не увенчалась успехом
Знаменитости
Источник фото: @bulanovafan.official

За кулисами успеха многих известных личностей часто скрываются неожиданные повороты судьбы. К примеру, в эфире программы «Сегодня вечером» Татьяна Буланова честно рассказала о своем прошлом и о том, какие профессии испытала до своей славы. Татьяна, ведущая активную гастрольную деятельность и радующая поклонников новыми хитами, начинала творческий путь с мечты о карьере актрисы. Однако, неудачи при поступлении в театральный вуз поставили под сомнение все ее планы. 

Попытки «раскрепоститься» не принесли успеха

Изначально образование будущей звезды было связано с библиотечным делом. Она училась в Ленинградском университете культуры и искусств. Но попытки «раскрепоститься» не принесли успеха, а артистка столкнулась с отказом от своей давней мечты - актерской карьеры. 

«Думала всегда, что свободно говорю. Однако, когда ко мне обратились с вопросом о моих увлечениях, с трудом могла что-то сказать, меня назвали тогда человеком с проблемами в речи. Меня очень это удивило. Выбросила все эмоции из себя, даже плакала, думала, что жизнь закончена», — вспоминает Татьяна Буланова. 

Тогда судьба привела певицу к работе библиотекаря в военно-морской академии. Именно благодаря положительным отзывам о ее творческом выступлении на одном из вечеров, Буланова снова обрела веру в артистическую судьбу.

Информационное агентство «Informing»

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