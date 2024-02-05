«Не переживайте»: Раскрыта истинная цель переезда Риты Дакоты в Америку — певица хочет сделать с дочки гения

Рита Дакота рассказала о своей новой жизни в Лос-Анджелесе, где она поглощает опыт от местных музыкантов и активно изучает английский язык. Ее дочь Мия уже начала посещать частную школу, которая специализируется на подготовке актеров, блогеров и ведущих. Это учебное заведение, как отметила певица, производит настоящих гениев, под руководством советского профессора с восемью высшими образованиями, проживающего в США более 30 лет.

В ответ на беспокойство поклонников о долгом отсутствии в России, Рита успокоила их заверением, что она никогда не бросит своих поклонников. Она также поделилась, что выбрала Лос-Анджелес для зимовки из-за возможности учебы, а не только для отдыха у океана. Певица уточнила, что ранее они часто проводили зиму (а иногда и 4-5 месяцев) вдали от дома.

Отметим, что школа, где учится дочь Риты Дакоты, Мия, отличается от стандартных учебных заведений. Это учебное учреждение специализируется на подготовке актеров, блогеров и ведущих. Примечательно, что учительница этой школы преподает уже 32 года и, по словам певицы, успешно формирует выдающихся личностей.