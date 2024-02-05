Светлана Ходченкова в соблазнительном мини-платье взбудоражила фантазию фанатов — ее «засыпали» комплиментами

Светлана Ходченкова поразила подписчиков, публикуя очередное фото с тренировок на пилоне. В соблазнительном мини-платье она продемонстрировала свою отличную физическую форму, дополненную высокими туфлями, передает Bimru.

Поклонники не сдерживали своего восхищения

Поклонники не сдерживали своего восхищения. Они буквально «засыпали» актрису комплиментами. Многие из подписчиков подчеркнули, что занятия на пилоне требуют от человека зачастую значительной физической нагрузки, поэтому выразили восхищение формой артистки.

Источник фото: @svetlana_khodchenkova

В прошлом году звезда рассказала в интервью, что танцы на пилоне стали одним из ее основных увлечений. Как подчеркнула Светлана, эти занятия помогают не только поддерживать нормальный вес, но и развивают женственность. Актриса высказала непонимание в отношении людей, считающих танцы непристойными.