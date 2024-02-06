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Анна Калашникова потратила миллион на прихоти своего возлюбленного

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Анна Калашникова потратила миллион на прихоти своего возлюбленного
Знаменитости
Источник фото: @annakalash

Анна Калашникова в интервью журналистам «Московского комсомольца» рассказала, что потратила один миллион рублей на пластическую операцию. По словам артистки, на изменение формы и размеров ягодиц она решилась из-за прихоти своего возлюбленного, которому очень нравится фигура американской певицы Дженнифер Лопес.

По словам Анны, операция прошла успешно, но сейчас ей нужно пройти длительную реабилитацию, которая займет около месяца. При этом артистка не скрывает, что рада результату еще и потому, что ей удалось избежать использования имплантов.

Оказалось, что хирург использовал ее собственную жировую ткань для придания формы бедрам.

«Мой возлюбленный уже оценил мою новую фигуру и в восторге! Он просто не может налюбоваться моими ягодицами», - заявила Калашникова.

Не жалеет потраченных денег

Анна отметила, что она совершенно не жалеет потраченных денег. Также она призналась, что изначально она планировала обратиться к другому хирургу, но испугалась возможных осложнений.

Рассказала Калашникова и о том, что она не хотела следовать примеру своих звездных коллег и обращаться к пластическому хирургу Тимуру Хайдарову, ведь прочитала большое количество негативных отзывов о его работе.

Информационное агентство «Informing»

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