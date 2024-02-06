Неухоженная Елена Перминова неприятно удивила подписчиков — жалуется на плохое настроение

Модель и благотворительница Елена Перминова поделилась новым видео в соцсетях. В кадре она предстала без привычной всем укладки и макияжа, чем выразила недоумение у подписчиков. Она пожаловалась на бессонницу и отметила, что уже четверо суток не может уснуть.

В кадре Елена также выразила недовольство своим плохим настроением. Однако Перминова поблагодарила подписчиков за советы, которые они ей предоставляют. Модель упомянула о предстоящей тяжелой съемке и выразила надежду привести себя в порядок перед ней.

«Завтра съемка большая, нужно себя уже в чувство приводить. Вообще я даже не представляю, ни жива, ни мертва», - пожаловалась 37-летняя знаменитость.

Поклонники, несмотря на неухоженный внешний вид, пожелали своему кумиру не унывать и идти вперед несмотря на трудности, сообщает BIMRU.