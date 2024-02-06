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Алена Водонаева усроила фотосессию в необычном платье с шипами

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Алена Водонаева усроила фотосессию в необычном платье с шипами
Знаменитости
Источник фото: @alenavodonaeva

Одетая в красное платье с «шипами» и такого же цвета перчатки, заканчивающиеся выше локтя, Алена Водонаева поразила подписчиков ярким и драматическим образом женщины-вамп с пронзительным взглядом.

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Экс-звезда реалити «Дом-2» устроила необычную фотосессию,  пишет Вечерний курьер. Больше всего многих впечатлили длинные ногти телеведущей, которые напоминают руки-ножницы из фильма ужасов. 

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Но, как оказалось, это не образ «кровавой Мэри», а Красной Шапочки. 

«Когда выиграла партию Красная Шапочка», — написала светская львица.

 Поклонники пришли в восторг от оригинального образа 41-летней телеведущей. 

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«Ну божественная королева», «Алена, руки-ножницы. Императрица», «Ваши образы всегда пушка»,  — написали комментаторы.

Информационное агентство «Informing»

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