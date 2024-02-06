Алена Водонаева усроила фотосессию в необычном платье с шипами

Одетая в красное платье с «шипами» и такого же цвета перчатки, заканчивающиеся выше локтя, Алена Водонаева поразила подписчиков ярким и драматическим образом женщины-вамп с пронзительным взглядом.

Экс-звезда реалити «Дом-2» устроила необычную фотосессию, пишет Вечерний курьер. Больше всего многих впечатлили длинные ногти телеведущей, которые напоминают руки-ножницы из фильма ужасов.

Но, как оказалось, это не образ «кровавой Мэри», а Красной Шапочки.

«Когда выиграла партию Красная Шапочка», — написала светская львица.

Поклонники пришли в восторг от оригинального образа 41-летней телеведущей.

«Ну божественная королева», «Алена, руки-ножницы. Императрица», «Ваши образы всегда пушка», — написали комментаторы.