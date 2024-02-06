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«Разочарую вас»: Украинский продюсер рассказал о негативном отношении к Лободе — пытается усидеть на двух стульях

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«Разочарую вас»: Украинский продюсер рассказал о негативном отношении к Лободе — пытается усидеть на двух стульях
Знаменитости
Источник фото: @lobodaofficial

Знаменитый украинский продюсер Михаил Ясинский выразил свое мнение о певице Светлане Лободе, пишет BIMRU.

Лободе будет сложно пробиться в украинское медийное пространство из-за своих взглядов

Относительно Светланы Лободы продюсер отметил, что, несмотря на то, что некоторые люди будут посещать ее концерты, ей будет сложно пробиться в украинское медийное пространство из-за своих взглядов. 

«Разочарую вас. Очень много людей все равно будут посещать ее концерты. Есть очень много людей, включая медийную элиту, которые не пропустят подобных артистов в эфир из-за своих взглядов», - отметил продюсер.

Ясинский также отметил, что попытки Лободы петь на украинском и русском языках считает неоправданными и не имеющими смысла.

Информационное агентство «Informing»

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