Директор Кристины Орбакайте в РФ Александр Качан решил прекратить с ней сотрудничество. Об этом сообщает Telegram-канала НСН, ссылаясь на заявление музыкального обозревателя Владимира Полупанова.

Отмечается, что Качан не видит смысла далее работать с Кристиной Орбакайте, поскольку она не ведет деятельности в России и не имеет возможности гастролировать по стране.

По сути, Кристина Орбакайте в РФ может выступать только на закрытых вечеринках или частных мероприятиях. Полупанов добавил, что появление этой артистки на мероприятии «Песня года» в декабре 2023 года можно интерпретировать как попытку напомнить о себе российской аудитории.

Напомним: Кристина Орбакайте с семьей уже давно не живет в РФ, и приезжала в страну из США только для работы. Покинула РФ и ее мать певица Алла Пугачева после того как началась «военная спецоперация» на территории Украины.