Информинг » Знаменитости » Опубликовано 6 удивительных историй из жизни звезд, которые не принято вспоминать

Опубликовано 6 удивительных историй из жизни звезд, которые не принято вспоминать

Image 16+
Опубликовано 6 удивительных историй из жизни звезд, которые не принято вспоминать
Знаменитости
Источник фото: @bradpittofflcial

Необычные истории из жизни звезд рассказывает Вечерний курьер.

Актриса Холли Берри получила свое имя в честь универмага Halle's

Девочка родилась в семье эмигрантки из английского Ливерпуля и темнокожего американца. Они долго не могли выбрать имя ребенку, но потом решили, что она будет носить имя в честь универмага, популярного в Кливленде. Девочку записали как Марию Холли Берри, а в пять лет ее имя сменили на Холли Мария Берри.

На карьеру Брэда Питта повлияла его девушка

Актриса Кристина Эпплгейт решила разорвать с ним отношения и, возможно, это стало толчком в его развитии. Кристина оставила Брэда в разгаре церемонии MTV Video Music Awards, чтобы провести остаток вечера с другим парнем. К слову, Эпплгейт жалеет об этом решении по сей день.

Опекуном Райна Гослинга была мама Джастина Тимберлейка

Маме Гослинга пришлось срочно возвращаться из США в Канаду, но мама Джастина Тимберлейка предложила мальчику погостить в их доме и стала законным опекуном Гослинга, чтобы он мог продолжить сниматься в «Клубе Микки Мауса».

Рита Ора выложила пост, который должен был стать вирусным

Певица Рита Ора продемонстрировала как-то, что количество подписчиков в соцсетях – это не показатель популярности. Она запостила в Твиттер (до его переименования в Х) пост, который должен был стать вирусным. 

«Если этот твит соберет 100 000 ретвитов, я выложу новый трек!» — написала артистка. 

Но его поддержали только 2 тыс. человек. А потом внезапно написала, что не она размещала пост, а ее аккаунт взломали.

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс сыграли свадьбу на рабовладельческой плантации

Они выбрали для свадьбы поместье по картинкам в сети, но оказалось, что Boone Hall – это одна из самых жестоких рабовладельческих плантаций в прошлом. Супруги, узнав о репутации поместья, в котором сыграли свадьбу, перечислили 200 тыс. долларов в фонд борьбы с расизмом.

Сексуальная жизнь Эштона Катчера

Актер Эштон Катчер рассказал о том, что его сексуальная жизнь началась с провала.

«Это случилось в лесу и продолжалось ровно две секунды. Получилось действительно неудобно. И девушку, что была со мной, я знал не больше часа», — рассказал он в одном из шоу.

И только через несколько лет он снова решил соблазнить эту же девушку, чтобы показать ей, на что способен.

Информационное агентство «Informing»

«Укороченные скинни и белые кроссовки»: Пугачева впервые после долгого перерыва появилась на сцене — певица вяло передвигала ноги

«Укороченные скинни и белые кроссовки»: Пугачева впервые после долгого перерыва появилась на сцене — певица вяло передвигала ноги

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Опубликовано 6 удивительных историй из жизни звезд, которые не принято вспоминать

Сегодня, 12:53

Директор Кристины Орбакайте в РФ Александр Качан решил прекратить с ней сотрудничество

Сегодня, 08:58

«Разочарую вас»: Украинский продюсер рассказал о негативном отношении к Лободе — пытается усидеть на двух стульях

Вчера, 21:33

Алена Водонаева усроила фотосессию в необычном платье с шипами

Вчера, 16:38

Неухоженная Елена Перминова неприятно удивила подписчиков — жалуется на плохое настроение

Вчера, 13:53

Анна Калашникова потратила миллион на прихоти своего возлюбленного

Вчера, 00:53

Светлана Ходченкова в соблазнительном мини-платье взбудоражила фантазию фанатов — ее «засыпали» комплиментами

5-02-2024, 22:08

«Не переживайте»: Раскрыта истинная цель переезда Риты Дакоты в Америку — певица хочет сделать с дочки гения

5-02-2024, 14:03

«Укороченные скинни и белые кроссовки»: Пугачева впервые после долгого перерыва появилась на сцене — певица вяло передвигала ноги

4-02-2024, 22:13

«Смертельная генетика»: Эти три виды рака часто передаются по наследству — онколог назвал, кому следует насторожиться

4-02-2024, 21:03

«Спорт и вода вместо колы»: Екатерина Андреева выглядит, как юная девушка — а ведь телезвезде исполнилось 62 года

4-02-2024, 20:33

«Жизнь закончена»: Татьяна Буланова рассказала о горьком опыте — ее карьера не увенчалась успехом

4-02-2024, 11:08

Рудковская, Подольская и Гагарина: Артисты довели россиян до «белого каления» за демонстрацию роскоши — можно себя поскромнее вести

3-02-2024, 22:03

Чепчик с ушками: Иссохнувшая Ксения Собчак возмутила нелепым нарядом — выглядит как школьница

3-02-2024, 21:43

«Совсем стыд потеряла»: Старшую дочь Веры Брежневой разнесли в Сети - показала лишнее

3-02-2024, 21:28

Депутат Елена Драпеко объяснила, почему телеканалы РФ не хотят ставить песни об СВО

3-02-2024, 10:03

Лавров рассказал, как Алла Пугачева влияла на российский шоу-бизнес

3-02-2024, 00:53

«Я была поражена, какой голос»: Алла Пугачева призналась, что раньше никогда не слушала песни в своем исполнении

2-02-2024, 21:03

Психолог Хорс рассказал о зависимости, которой страдает Ольга Бузова

2-02-2024, 20:33

«Этого не было у остальных артисток»: Юрий Лоза объяснил успех Аллы Пугачевой в России

2-02-2024, 17:28

Новости партнеров
2023
ru-RU