Опубликовано 6 удивительных историй из жизни звезд, которые не принято вспоминать

Необычные истории из жизни звезд рассказывает Вечерний курьер.

Актриса Холли Берри получила свое имя в честь универмага Halle's

Девочка родилась в семье эмигрантки из английского Ливерпуля и темнокожего американца. Они долго не могли выбрать имя ребенку, но потом решили, что она будет носить имя в честь универмага, популярного в Кливленде. Девочку записали как Марию Холли Берри, а в пять лет ее имя сменили на Холли Мария Берри.

На карьеру Брэда Питта повлияла его девушка

Актриса Кристина Эпплгейт решила разорвать с ним отношения и, возможно, это стало толчком в его развитии. Кристина оставила Брэда в разгаре церемонии MTV Video Music Awards, чтобы провести остаток вечера с другим парнем. К слову, Эпплгейт жалеет об этом решении по сей день.

Опекуном Райна Гослинга была мама Джастина Тимберлейка

Маме Гослинга пришлось срочно возвращаться из США в Канаду, но мама Джастина Тимберлейка предложила мальчику погостить в их доме и стала законным опекуном Гослинга, чтобы он мог продолжить сниматься в «Клубе Микки Мауса».

Рита Ора выложила пост, который должен был стать вирусным

Певица Рита Ора продемонстрировала как-то, что количество подписчиков в соцсетях – это не показатель популярности. Она запостила в Твиттер (до его переименования в Х) пост, который должен был стать вирусным.

«Если этот твит соберет 100 000 ретвитов, я выложу новый трек!» — написала артистка.

Но его поддержали только 2 тыс. человек. А потом внезапно написала, что не она размещала пост, а ее аккаунт взломали.

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс сыграли свадьбу на рабовладельческой плантации

Они выбрали для свадьбы поместье по картинкам в сети, но оказалось, что Boone Hall – это одна из самых жестоких рабовладельческих плантаций в прошлом. Супруги, узнав о репутации поместья, в котором сыграли свадьбу, перечислили 200 тыс. долларов в фонд борьбы с расизмом.

Сексуальная жизнь Эштона Катчера

Актер Эштон Катчер рассказал о том, что его сексуальная жизнь началась с провала.

«Это случилось в лесу и продолжалось ровно две секунды. Получилось действительно неудобно. И девушку, что была со мной, я знал не больше часа», — рассказал он в одном из шоу.

И только через несколько лет он снова решил соблазнить эту же девушку, чтобы показать ей, на что способен.