Блогер Соболев рассказал, что его пригласили на «Соловьев LIVE», но он отказался

Блогер Николай Соболев* рассказал, что получил приглашение на канал журналиста Владимира Соловьева «Соловьев LIVE».

В интервью Мадонне Мур от отметил, что недавно его пригласили к Соловьеву на место блогера Стаса Васильева. Однако Соболев* отказался от этого предложения.

«Я прекрасно отношусь к разным людям, которые там работают, к команде и к редакторам. Просто ... мне не импонирует риторика самого Владимира Соловьева, многих он этой риторикой отпугивает. … Хотя, безусловно, он неглупый человек», - прокомментировал полученное предложение Соболев*.

Как ранее рассказал Васильев, он решил покинуть «Соловьев LIVE», чтобы уделять больше времени своим документальным проектам. Свою авторскую программу «Стас LIVE» он вел в формате обсуждения тем общественно-политического характера с приглашенными в студию гостями.

*Признан иностранным агентом по решению Минюста РФ