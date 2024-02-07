Информинг » Знаменитости » Блогер Соболев рассказал, что его пригласили на «Соловьев LIVE», но он отказался

Блогер Соболев рассказал, что его пригласили на «Соловьев LIVE», но он отказался

Image 16+
Блогер Соболев рассказал, что его пригласили на «Соловьев LIVE», но он отказался
Знаменитости
Источник фото: @sobolevv

Блогер Николай Соболев* рассказал, что получил приглашение на канал журналиста Владимира Соловьева «Соловьев LIVE».

В интервью Мадонне Мур от отметил, что недавно его пригласили к Соловьеву на место блогера Стаса Васильева. Однако Соболев* отказался от этого предложения.

«Я прекрасно отношусь к разным людям, которые там работают, к команде и к редакторам. Просто ... мне не импонирует риторика самого Владимира Соловьева, многих он этой риторикой отпугивает. … Хотя, безусловно, он неглупый человек», - прокомментировал полученное предложение Соболев*.

Как ранее рассказал Васильев, он решил покинуть «Соловьев LIVE», чтобы уделять больше времени своим документальным проектам. Свою авторскую программу «Стас LIVE» он вел в формате обсуждения тем общественно-политического характера с приглашенными в студию гостями.

*Признан иностранным агентом по решению Минюста РФ

Информационное агентство «Informing»

«Укороченные скинни и белые кроссовки»: Пугачева впервые после долгого перерыва появилась на сцене — певица вяло передвигала ноги

«Укороченные скинни и белые кроссовки»: Пугачева впервые после долгого перерыва появилась на сцене — певица вяло передвигала ноги

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Блогер Соболев рассказал, что его пригласили на «Соловьев LIVE», но он отказался

Сегодня, 17:33

«Медовый месяц»: Юлия Пересильд после слухов о свадьбе улетела из России — актриса проводит время на морском берегу

Сегодня, 15:58

«Дочь иноагента»: Оскар Кучера сильно разочаровлся в Кристине Орбакайте — ведущий забрал свои слова назад

Сегодня, 15:23

«Никто не отбирает эфирное время»: Лоза не считает Орбакайте большой потерей для России – радуется отмене концертов дочери Пугачевой

Сегодня, 14:53

Опубликовано 6 удивительных историй из жизни звезд, которые не принято вспоминать

Сегодня, 12:53

Директор Кристины Орбакайте в РФ Александр Качан решил прекратить с ней сотрудничество

Сегодня, 08:58

«Разочарую вас»: Украинский продюсер рассказал о негативном отношении к Лободе — пытается усидеть на двух стульях

Вчера, 21:33

Алена Водонаева усроила фотосессию в необычном платье с шипами

Вчера, 16:38

Неухоженная Елена Перминова неприятно удивила подписчиков — жалуется на плохое настроение

Вчера, 13:53

Анна Калашникова потратила миллион на прихоти своего возлюбленного

Вчера, 00:53

Светлана Ходченкова в соблазнительном мини-платье взбудоражила фантазию фанатов — ее «засыпали» комплиментами

5-02-2024, 22:08

«Не переживайте»: Раскрыта истинная цель переезда Риты Дакоты в Америку — певица хочет сделать с дочки гения

5-02-2024, 14:03

«Укороченные скинни и белые кроссовки»: Пугачева впервые после долгого перерыва появилась на сцене — певица вяло передвигала ноги

4-02-2024, 22:13

«Смертельная генетика»: Эти три виды рака часто передаются по наследству — онколог назвал, кому следует насторожиться

4-02-2024, 21:03

«Спорт и вода вместо колы»: Екатерина Андреева выглядит, как юная девушка — а ведь телезвезде исполнилось 62 года

4-02-2024, 20:33

«Жизнь закончена»: Татьяна Буланова рассказала о горьком опыте — ее карьера не увенчалась успехом

4-02-2024, 11:08

Рудковская, Подольская и Гагарина: Артисты довели россиян до «белого каления» за демонстрацию роскоши — можно себя поскромнее вести

3-02-2024, 22:03

Чепчик с ушками: Иссохнувшая Ксения Собчак возмутила нелепым нарядом — выглядит как школьница

3-02-2024, 21:43

«Совсем стыд потеряла»: Старшую дочь Веры Брежневой разнесли в Сети - показала лишнее

3-02-2024, 21:28

Депутат Елена Драпеко объяснила, почему телеканалы РФ не хотят ставить песни об СВО

3-02-2024, 10:03

Новости партнеров
2023
ru-RU