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Лариса Гузеева предъявила поклонникам своего маленького сына: актриса назвала его главным мужчиной своей жизни

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Лариса Гузеева предъявила поклонникам своего маленького сына: актриса назвала его главным мужчиной своей жизни
Знаменитости
Источник фото: @larisaguzeevaof

64-летняя актриса и телеведущая Лариса Гузеева в своем микроблоге очень часто рассказывает о своей дочери, и крайне редко - о сыне. Но недавно она поделилась со своими подписчиками снимком из семейного архива. На нем запечатлена сама Гузеева в молодости, а также ее сын Георгий в детстве. Мальчик обвил маму своими ручонками сзади.

Источник фото: @larisaguzeevaof

Сына Лариса Гузеева родила от грузинского актера Кахи Толордавы. Сейчас Георгий уже взрослый. В отличие от матери и младшей сестры, молодой человек ведет непубличный образ жизни. 

Актриса уже третий раз замужем. Невзирая на это, главным мужчиной своей жизни она считает не любимого супруга, а именно сына.

«Мой главный мужчина», - подписала Гузеева снимок с Георгием в своем Telegram-канале.

В одном из прошлогодних интервью звезда «Тещи» призналась, что была необоснованно жестока к своему сыну, а также очень требовательна. Актриса боялась его упустить - опасалась, что он свяжется не с той компанией и выберет не ту дорожку. К счастью, ничего подобного не произошло.

У телеведущей есть дочь Ольга. Она появилась в брачном союзе с Игорем Бухаровым. Пара вместе уже более 20 лет.

Ольга в настоящее время работает гримером в кино.

Информационное агентство «Informing»

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