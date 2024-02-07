«Медовый месяц»: Юлия Пересильд после слухов о свадьбе улетела из России — актриса проводит время на морском берегу

Юлия Пересильд и Михаил Тройник не скрывают своего романа, вызывая у поклонников предположения о возможной тайной свадьбе. А на днях известная актриса поделилась серией фотографий с отдыха.

Звезда улетела из России. Она была замечена в белом наряде, что возбудило слухи в сети о возможном браке. Юлия светилась от счастья и утопала в объятиях своего возлюбленного. Артист облачился в голубую рубашку и джинсы.

«Хайнань 2024. Миша, люблю тебя», — написала Пересильд под фотоснимком.

Источник фото: @juliaperesild

Поклонники предполагают, что российские звезды, вполне возможно, тайно поженились еще год назад и теперь наслаждаются друг другом и медовым месяцем. Впрочем, на данный момент пара не подтверждает и не отрицает эти слухи, сообщает Общественная служба новостей.