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«Медовый месяц»: Юлия Пересильд после слухов о свадьбе улетела из России — актриса проводит время на морском берегу

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«Медовый месяц»: Юлия Пересильд после слухов о свадьбе улетела из России — актриса проводит время на морском берегу
Знаменитости
Источник фото: @mihailtroynik

Юлия Пересильд и Михаил Тройник не скрывают своего романа, вызывая у поклонников предположения о возможной тайной свадьбе. А на днях известная актриса поделилась серией фотографий с отдыха. 

Звезда улетела из России. Она была замечена в белом наряде, что возбудило слухи в сети о возможном браке. Юлия светилась от счастья и утопала в объятиях своего возлюбленного. Артист облачился в голубую рубашку и джинсы. 

«Хайнань 2024. Миша, люблю тебя», — написала Пересильд под фотоснимком. 

Источник фото: @juliaperesild

Поклонники предполагают, что российские звезды, вполне возможно, тайно поженились еще год назад и теперь наслаждаются друг другом и медовым месяцем. Впрочем, на данный момент пара не подтверждает и не отрицает эти слухи, сообщает Общественная служба новостей.

Информационное агентство «Informing»

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