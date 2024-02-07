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«Дочь иноагента»: Оскар Кучера сильно разочаровлся в Кристине Орбакайте — ведущий забрал свои слова назад

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«Дочь иноагента»: Оскар Кучера сильно разочаровлся в Кристине Орбакайте — ведущий забрал свои слова назад
Знаменитости
Источник фото: @oskarkuchera

Актер и телеведущий Оскар Кучера выразил свои мысли относительно ситуации с Кристиной Орбакайте. В своих постах он сначала считал несправедливым отмену концертов эстрадной звезды в российских городах, связывая это с ее статусом «дочери иноагента». Однако позже он изменил свою точку зрения, увидев фотографии Орбакайте в обнимку с Максимом Покровским*, Дмитрием Быковым*, а также Чулпан Хаматовой, известными антироссийскими заявлениями.

В своих постах Кучера отметил, что концерты Орбакайте отменяются в нескольких российских городах, и вину за это ставят ей как «дочери иноагента». Однако после того, как ему прислали фотографии и информацию о ее связях с антироссийскими личностями, его точка зрения изменилась, и он выразил возмущение.

Многие пользователи в сети поддержали Кучеру за то, что он открыто выражает свои взгляды и готов признавать свои ошибки. В комментариях отмечается, что ситуация с концертами Орбакайте вызывает вопросы, особенно в контексте ее связей с личностями, выражающими антироссийские взгляды, сообщает Газета.ру.

*Признан иностранным агентом по решению Минюста РФ

Информационное агентство «Informing»

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