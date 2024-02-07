«Никто не отбирает эфирное время»: Лоза не считает Орбакайте большой потерей для России – радуется отмене концертов дочери Пугачевой

Ситуация с отменой концертов знаменитых артистов в России, включая и Кристину Орбакайте, вызывает разнообразные реакции. Гастрольный тур певицы по городам Сибири был отменен, и организаторы заявили, что концерты могут быть проведены в течение года или даже через год. Однако не было предоставлено конкретных причин отмены.

Артисты не искренне сочувствуют коллегам

Музыкант и критик Юрий Лоза высказал свое мнение о ситуации, заметив, что музыка в данном случае не имеет прямого отношения к отмене концертов. По его мнению, российские слушатели не потеряют много, если артисты, подобные Орбакайте, не будут выступать. Лоза выразил уверенность в том, что артисты не искренне сочувствуют коллегам, чьи концерты отменены, а воспринимают это как возможность занять их место и получить больше эфирного времени.

Таким образом, Юрий Лоза подчеркивает, что в данной ситуации причины отмены концертов могут быть связаны с другими факторами, не связанными с музыкальными аспектами, сообщает Teleprogramma.pro.