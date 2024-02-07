«Никто из близких не хочет со мной иметь дело»: Matrang умоляет поклнников о помощи — у рэпера случилось страшное несчастье

По сообщению MSK1.RU, Матранг оказался в сложной ситуации, из-за которой он обратился к поклонникам и коллегам с просьбой о помощи.

Матранг попросил поддержки для его срочного возвращения домой

Артист выразил свое недовольство тем, что никто из близких ему людей не поддерживает в трудные моменты, особенно после утраты бабушки. Сложности в жизни привели рэпера к нехватке денежных средств, а Матранг попросил поддержки для его срочного возвращения домой.

«Никто из близких со мной не хочет иметь дело. Умоляю: «Можете помочь? У меня страшное несчастье. Никто мне не пришел на помощь, избегают меня. Умерла бабушка, мне плохо, почти нет денег, близкие занимают. Все в курсе, но никто не звонит, не хочет помочь», - просит помощи Матранг.

Его обращение вызвало волну сочувствия в Сети. В то время как некоторые фанаты выражают поддержку материально, другие поклонники обращаются к знаменитостям с просьбой о помощи, в том числе к музыкальному исполнителю Скриптониту. В ответ продюсер выразил раздражение постоянными обращениями, считая, что нужно заниматься более конструктивными делами.