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Оперная певица Анна Нетребко напомнила о своем выступлении в Петербурге: ожидает на поддержку россиян

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Оперная певица Анна Нетребко напомнила о своем выступлении в Петербурге: ожидает на поддержку россиян
Знаменитости
Источник фото: @anna_netrebko_yusi_tiago

Оперная певица Анна Нетребко напомнила о своем выступлении в Петербурге.

С 1990-х Анна Нетребко выступает не только в РФ, но и во многих других странах. Она была одной из самых успешных российских оперных певиц и в какой-то момент решила развивать свою карьеру на Западе.

Сложилась ситуация, когда она не смогла обозначить четко свою позицию касательно «военной спецоперации» РФ на территории Украины. Поддержка РФ закрыла бы ей двери в мировые театры. И она открыто признается, что не хочет говорить о политике, чтобы не терять возможность выступать.

«Да, я в каком-то смысле хочу усидеть на двух стульях. И даже на трех, если придется», - заявила Нетребко.

Сейчас она пытается добиться того, чтобы снова выступать в США и Европе. В США, к слову, суд присудил Метрополитен-опере выплатить Нетребко 200 тыс. долларов за отмену ее выступления. Добилась Нетребко и того, что с ней снова работает Берлинская опера. Но все же Нетребко, как и других российских артистов, сейчас уже не так радостно принимают на Западе, как это было до начала «военной спецоперации» РФ на территории Украины.

Ожидала на поддержку россиян

Опубликовав кадры с выступления в Петербурге в 2020 году, судя по всему, Нетребко ожидала на поддержку россиян. Но они уже не рады ее видеть, ведь она так и не сказала, что поддерживает «военную спецоперацию» РФ на украинской территории.

Информационное агентство «Informing»

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