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Лиза Моряк рассказала о съемках с мужем-режиссером Сариком Андреасяном

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Лиза Моряк рассказала о съемках с мужем-режиссером Сариком Андреасяном
Знаменитости
Источник фото: @moryakliza

О съемках у режиссера Сарика Андреасяна рассказала актриса Лиза Моряк.

Стоит отметить, что Лиза Моряк и Сарик Андреасян являются супружеской парой, пишет СтарХит.

Действительно, режиссеры часто снимают своих жен, но не всегда у них складываются удачные творческие тандемы. Но Лиза Моряк уверена, что со своим супругом ей удалось выстроить работу так, чтобы результат устраивал и их, и радовал зрителей.

Лиза считает, что в наше время далеко не достаточно быть просто любимой женщиной и музой.  С мужем она работает не во всех его проектах, но считает, что их совместные работы действительно становятся значимыми.

«На съемочной площадке он дает актерам свободу, благодаря этому они становятся соавторами истории и перестают быть лишь функцией. Именно такой подход, на мой взгляд, привел его к успеху», - отметила актриса.

Отметим, Сарик Андреасян снял свою супругу Лизу Моряк в мелодраме «Онегин», в которой также сыграл Виктор Добронравов.

Информационное агентство «Informing»

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