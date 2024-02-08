Лиза Моряк рассказала о съемках с мужем-режиссером Сариком Андреасяном

О съемках у режиссера Сарика Андреасяна рассказала актриса Лиза Моряк.

Стоит отметить, что Лиза Моряк и Сарик Андреасян являются супружеской парой, пишет СтарХит.

Действительно, режиссеры часто снимают своих жен, но не всегда у них складываются удачные творческие тандемы. Но Лиза Моряк уверена, что со своим супругом ей удалось выстроить работу так, чтобы результат устраивал и их, и радовал зрителей.

Лиза считает, что в наше время далеко не достаточно быть просто любимой женщиной и музой. С мужем она работает не во всех его проектах, но считает, что их совместные работы действительно становятся значимыми.

«На съемочной площадке он дает актерам свободу, благодаря этому они становятся соавторами истории и перестают быть лишь функцией. Именно такой подход, на мой взгляд, привел его к успеху», - отметила актриса.

Отметим, Сарик Андреасян снял свою супругу Лизу Моряк в мелодраме «Онегин», в которой также сыграл Виктор Добронравов.