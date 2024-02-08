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Исхаков никак не может отпустить Гагарину

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Исхаков никак не может отпустить Гагарину
Знаменитости
Источник фото: @isxakov

Певица Полина Гагарина и фотограф Дмитрий Исхаков прожили в браке шесть лет. Однако, несмотря на общую дочь Мию, пара развелась и причем со скандалом. Но со временем бывшие супруги смогли наладить отношения. 

А поклонники певицы подозревают, что Дмитрий до сих пор не может забыть Полину. Такой вывод они сделали после того, как Исхаков разместил в сети фото, на котором он запечатлен на фоне афиши с Гагариной.

Источник фото: @isxakov

«Ну, просто не спрятаться», — подписал снимок фотограф.

Пользователи сети заметили, что Исхаков буквально везде видит Гагарину, так как скучает по ней. Так или иначе, но певица уже состоит в новых отношениях - с танцором Станиславом Миковым. То есть, Полина не оставила бывшему супругу никаких шансов.

Информационное агентство «Informing»

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