Певица Мариам Мерабова отреагировала на отмену выступлений Орбакайте в России

Джазовая певица Мариам Мерабова приняла участие в проекте «Театральная среда», который организовали в пресс-центре «Московского комсомольца». Во время интервью артистка ответила на вопросы о своем творчестве, отношении к СВО и коллегам по шоу-бизнесу.

Один из вопросов касался отмены концертов Кристины Орбакайте в городах России, куда она планировала отправиться на гастроли уже в начале этого года. Мариам заявила, что она считает такое решение организаторов выступлений вполне ожидаемым и объяснила свою позицию.

«Сейчас такое время, когда надо делать заявления, – считает Мариам. – С плакатами не надо ходить, но обозначить себя надо. В первую очередь потому что в этом нуждаются люди. А люди – это не только Москва, Питер и Екатеринбург, в том году я объездила всю страну: там нет ни одной семьи, в которой не воюют. Я коллегам сразу обозначала: «Я – ватник». Мне говорили: «А вы прям за Путина?», а я говорила: «Да, я прям за Путина». Что касается отмены концертов – да, это перегибы на местах, но они всегда будут», - порассуждала 52-летняя певица.

Карьера Мариам Мерабовой

Свою карьеру Мариам Мерабова начала строить в начале 1990-х годов, став бэк-вокалисткой Николая Носкова. С джазом артистка связала свою жизнь в 1998 году, а уже спустя два года представила свой дебютный сольный альбом.

Интересный факт:

В 2014 году Мариам Мерабова стала преподавателем в Школе профессионального творческого развития Аллы Пугачевой, где проработала один год. Также в течение нескольких лет артистка преподавала в музыкальной школе Леонида Агутина.