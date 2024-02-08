Информинг » Знаменитости » Певица Мариам Мерабова отреагировала на отмену выступлений Орбакайте в России

Певица Мариам Мерабова отреагировала на отмену выступлений Орбакайте в России

Image 16+
Певица Мариам Мерабова отреагировала на отмену выступлений Орбакайте в России
Знаменитости
Источник фото: @mariammerabova

Джазовая певица Мариам Мерабова приняла участие в проекте «Театральная среда», который организовали в пресс-центре «Московского комсомольца». Во время интервью артистка ответила на вопросы о своем творчестве, отношении к СВО и коллегам по шоу-бизнесу.

Один из вопросов касался отмены концертов Кристины Орбакайте в городах России, куда она планировала отправиться на гастроли уже в начале этого года. Мариам заявила, что она считает такое решение организаторов выступлений вполне ожидаемым и объяснила свою позицию.

«Сейчас такое время, когда надо делать заявления, – считает Мариам. – С плакатами не надо ходить, но обозначить себя надо. В первую очередь потому что в этом нуждаются люди. А люди – это не только Москва, Питер и Екатеринбург, в том году я объездила всю страну: там нет ни одной семьи, в которой не воюют. Я коллегам сразу обозначала: «Я – ватник». Мне говорили: «А вы прям за Путина?», а я говорила: «Да, я прям за Путина». Что касается отмены концертов – да, это перегибы на местах, но они всегда будут», - порассуждала 52-летняя певица.

Карьера Мариам Мерабовой

Свою карьеру Мариам Мерабова начала строить в начале 1990-х годов, став бэк-вокалисткой Николая Носкова. С джазом артистка связала свою жизнь в 1998 году, а уже спустя два года представила свой дебютный сольный альбом.

Интересный факт:
В 2014 году Мариам Мерабова стала преподавателем в Школе профессионального творческого развития Аллы Пугачевой, где проработала один год. Также в течение нескольких лет артистка преподавала в музыкальной школе Леонида Агутина.

Информационное агентство «Informing»

«Не переживайте»: Раскрыта истинная цель переезда Риты Дакоты в Америку — певица хочет сделать с дочки гения

«Не переживайте»: Раскрыта истинная цель переезда Риты Дакоты в Америку — певица хочет сделать с дочки гения

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Мариам Мерабова
Лента
Лариса Гузеева предъявила поклонникам своего маленького сына: актриса назвала его главным мужчиной своей жизни

Вчера, 22:13

«Никто из близких не хочет со мной иметь дело»: Matrang умоляет поклнников о помощи — у рэпера случилось страшное несчастье

Вчера, 18:48

Блогер Соболев рассказал, что его пригласили на «Соловьев LIVE», но он отказался

Вчера, 17:33

«Медовый месяц»: Юлия Пересильд после слухов о свадьбе улетела из России — актриса проводит время на морском берегу

Вчера, 15:58

«Дочь иноагента»: Оскар Кучера сильно разочаровлся в Кристине Орбакайте — ведущий забрал свои слова назад

Вчера, 15:23

«Никто не отбирает эфирное время»: Лоза не считает Орбакайте большой потерей для России – радуется отмене концертов дочери Пугачевой

Вчера, 14:53

Опубликовано 6 удивительных историй из жизни звезд, которые не принято вспоминать

Вчера, 12:53

Директор Кристины Орбакайте в РФ Александр Качан решил прекратить с ней сотрудничество

Вчера, 08:58

«Разочарую вас»: Украинский продюсер рассказал о негативном отношении к Лободе — пытается усидеть на двух стульях

6-02-2024, 21:33

Алена Водонаева усроила фотосессию в необычном платье с шипами

6-02-2024, 16:38

Неухоженная Елена Перминова неприятно удивила подписчиков — жалуется на плохое настроение

6-02-2024, 13:53

Анна Калашникова потратила миллион на прихоти своего возлюбленного

6-02-2024, 00:53

Светлана Ходченкова в соблазнительном мини-платье взбудоражила фантазию фанатов — ее «засыпали» комплиментами

5-02-2024, 22:08

«Не переживайте»: Раскрыта истинная цель переезда Риты Дакоты в Америку — певица хочет сделать с дочки гения

5-02-2024, 14:03

«Укороченные скинни и белые кроссовки»: Пугачева впервые после долгого перерыва появилась на сцене — певица вяло передвигала ноги

4-02-2024, 22:13

«Смертельная генетика»: Эти три виды рака часто передаются по наследству — онколог назвал, кому следует насторожиться

4-02-2024, 21:03

«Спорт и вода вместо колы»: Екатерина Андреева выглядит, как юная девушка — а ведь телезвезде исполнилось 62 года

4-02-2024, 20:33

«Жизнь закончена»: Татьяна Буланова рассказала о горьком опыте — ее карьера не увенчалась успехом

4-02-2024, 11:08

Рудковская, Подольская и Гагарина: Артисты довели россиян до «белого каления» за демонстрацию роскоши — можно себя поскромнее вести

3-02-2024, 22:03

Чепчик с ушками: Иссохнувшая Ксения Собчак возмутила нелепым нарядом — выглядит как школьница

3-02-2024, 21:43

Новости партнеров
2023
ru-RU