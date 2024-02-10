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«Резкие перемены»: Андрей Данилко сильно похудел — что происходит в жизни артиста

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«Резкие перемены»: Андрей Данилко сильно похудел — что происходит в жизни артиста
Знаменитости
Источник фото: @v_serduchka

В последнее время Андрей Данилко, он же Верка Сердючка, сильно похудел, чем вызвал массу споров среди фанатов. Но повода для беспокойства нет. Причиной таких резких перемен стала работа над первым украиноязычным альбомом и переменами в личной жизни. 

Певец решился на выпуск нового альбома

В последние годы артист не общался с родной сестрой по причине разных обвинений. Но годы идут и люди становятся мудрее. Окончательной точкой для примирения с родней стала смерть матери Данилко. После примирения, певец решился на выпуск нового альбома, для которого за многие годы карьеры было собрано более 60 песен.

Кстати, недавно певец получил солидные штрафы за антироссийские высказывания во время выступлений в Дубае. Кроме штрафа он получил запрет на въезд в ОАЭ, что также могло оставить отпечаток на внешности артиста.

Информационное агентство «Informing»

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