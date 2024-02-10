Звездный хирург Тимур Хайдаров готовится стать трижды отцом

Звездный пластический хирург Тимур Хайдаров готовится стать отцом во второй раз. Его жена Светлана Сильваши распространила информацию о своей беременности - третьей по счету. Об этом пишет Woman.ru.

Светлана Сильваши и Тимур Хайдаров в 2022 году стали родителями девочки. Дочь они назвали Амирой. У Светланы также есть дочь София, ее ребенок от первого брака.

Рождение ребенка парой не планировалось

Теперь женщина снова в интересном положении и вскоре станет многодетной матерью. Судя по ее публикации в социальной сети, рождение ребенка парой не планировалось, но сюрприз в виде беременности оказался приятным.

«Это стало неожиданным событием для нашей семьи… По воле судьбы и Бога совсем скоро мы станем многодетными родителями… В ожидании третьего ребёнка! А теперь давайте гадать, кто же станет нашим новым членом семьи?» — поинтересовалась у подписчиков супруга Тимура Хайдарова.

После такого признания в комментариях - бум из поздравлений. Отметились в том числе и знаменитости, среди которых Валерия, Мария Погребняк и Юлия Долматова.

Тимур и Светлана поженились в 2021 году.