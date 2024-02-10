«Я могу спокойно стареть с тобой?»: перед тем как стать супругой Галкина Пугачева задала ему лишь один вопрос

В одном из интервью Алла Борисовна Пугачева рассказала историю о том, как решилась выйти замуж за шоумена Максима Галкина*, пишет «Вечерний курьер».

По ее словам, еще до того как отправиться в ЗАГС, она с Максимом* имела любовные отношения и он неоднократно предлагал стать его супругой. Но окончательное решение Примадонна приняла только после того, как задала Галкину* один единственный вопрос.

«Я могу спокойно стареть с тобой?» - спросила как-то Пугачева у Галкина*.

Как далее рассказывала певица, она пристально смотрела ему в глаза и видела, как он все хорошенько обдумывает, не спеша с ответом. После чего очень уверенно ответил:

«Конечно. Не бойся ничего».

Эти слова шоумена заставили ее поверить в их искренность и после этого она все же дала согласие на брак и стала официальной супругой Максима Галкина*.

Напомним: после начала СВО на территории Украины Пугачева с Галкиным* покинули территорию России, уехав вместе с детьми за границу.

*Признан иностранным агентом по решению Минюста РФ