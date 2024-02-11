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Выяснилась судьба концертного тура Анны ASTI после «голой» вечеринки

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Выяснилась судьба концертного тура Анны ASTI после «голой» вечеринки
Знаменитости
Источник фото: @anna_asti.singer

Родившаяся и выросшая в Украине певица Анна Асти в последние годы успешно делала себе музыкальную карьеру в России. Даже после начала СВО она не умчала на Родину, а осталась в стране. И все бы было ничего, но Анна имела неосторожность сходить на «голую» вечеринку и на своем опыте узнать, что значит стать «отмененной».

С ТВ артистка попросту исчезла, новогодние корпоративы, которые сулили многомиллионные гонорары, отменились. Под угрозой отмены оказался и гастрольный тур звезды, стартовавший в минувшем году. 

Telegram-канал «Светский хроник» выяснил его дальнейшую судьбу, пишет Вокруг ТВ.

Билеты на концерт Анны в Саратове, назначенный на 26 марта, с продажи попросту исчезли

По информации источников, билеты на концерт Анны в Саратове, назначенный на 26 марта, с продажи попросту исчезли. Значит ли это, что они раскуплены? Скорее нет, чем да.

На сайте площадки висит объявление с фразой «билетов нет». Канал утверждает, что купить их не получится ни через другие сайты, ни через платформу самой артистки. То же самое с концертами Анны в Краснодаре и Волгограде. Они также намечены на март.

А вот билеты на выступление певицы в Пензе, Тольятти и Мурманске с продажи не сняты и все еще доступны к покупке.

Информационное агентство «Informing»

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