Информинг » Знаменитости » Алла Пугачева поделилась, какие бы слова сказала Богу, представ перед ним

Алла Пугачева поделилась, какие бы слова сказала Богу, представ перед ним

Image 16+
Алла Пугачева поделилась, какие бы слова сказала Богу, представ перед ним
Знаменитости
Источник фото: @allapugachevaandherfamily

В ответ на вопрос, что она готова сказать Богу, когда покинет этот мир, Пугачева ответила, что хотела бы стать ангелом, который будет оберегать ее близких. Но больше всего она хочет стать ангелом-хранителем для всей земли, передает «Вечерний курьер».

«Но перед этим я бы сказала: «Спасибо за интересную жизнь», - сказала артистка.

Как известно, сейчас Алла Борисовна не проживает на территории России. Она с мужем Максимом Галкиным* покинули страну в 2022 году после начала военной спецоперации на территории Украины и обосновались в Израиле.

Во всем поддерживает своего супруга

Стоит отметить, что Максим Галкин* и далее продолжает гастролировать по миру и критиковать действия российских войск на территории Украины. В свою очередь, Алла Пугачева не раз отмечала, что во всем поддерживает своего супруга.

*Признан иностранным агентом по решению Минюста РФ

Информационное агентство «Informing»

Продюсер Дзюник призвал прекратить травлю в адрес Орбакайте

Продюсер Дзюник призвал прекратить травлю в адрес Орбакайте

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Алла Пугачева поделилась, какие бы слова сказала Богу, представ перед ним

Сегодня, 05:38

Выяснилась судьба концертного тура Анны ASTI после «голой» вечеринки

Сегодня, 00:53

Звездный хирург Тимур Хайдаров готовится стать трижды отцом

Вчера, 23:33

«Я могу спокойно стареть с тобой?»: перед тем как стать супругой Галкина Пугачева задала ему лишь один вопрос

Вчера, 18:18

«Резкие перемены»: Андрей Данилко сильно похудел — что происходит в жизни артиста

Вчера, 12:48

Продюсер назвал ситуацию вокруг бойкота Орбакайте тревожной

Вчера, 05:03

Сын Шепелева и Фриске, Платон, рассказал об отце

Вчера, 03:33

Максим Галкин готов выступать в Европе за €100 тысяч в час

Вчера, 02:48

Режиссер Сычев: Александр Градский «орал и визжал» на участников шоу «Голос»

Вчера, 00:48

Подал документы: Старший сын футболиста Андрея Шевченко не желает жить в Британии — планирует вернуться в Украину

9-02-2024, 22:13

Глюкоза опубликовала серию фото в черно-белых тонах выгодно продемонстрировав свою осиную талию: фанаты в восторге

9-02-2024, 18:33

Юлия Снигирь вышла в свет в платье за 115 тысяч

9-02-2024, 15:53

В России блогера Влада Бумагу разыскивают судебные приставы из-за долга в 300 тыс. рублей

9-02-2024, 14:38

«Просто потрясающие»: Музыкальные экперты заговорили о замене Киркорова в «Маске» — ничего подобного не было

9-02-2024, 09:48

Экс-солистка «Миража» Наталия Гулькина рассказала, что у нее очень маленькая пенсия

9-02-2024, 03:43

Продюсер Дзюник призвал прекратить травлю в адрес Орбакайте

9-02-2024, 02:48

Лобода анонсирована очередную песню на украинском языке: украинцы в восторге

9-02-2024, 01:43

Поплавская объяснила, почему испытывает неприязнь к Шепелеву: «Поведение не соответствует поведению мужчины»

9-02-2024, 00:53

«Я в предвкушении»: Стася Милославская впервые за много месяцев появилась на публике - актриса сделала признание

8-02-2024, 23:33

«Подделала подпись»: украинскую певицу Светлану Лободу обвиняют в мошенничестве

8-02-2024, 19:38

Новости партнеров
2023
ru-RU