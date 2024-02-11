Алла Пугачева поделилась, какие бы слова сказала Богу, представ перед ним

В ответ на вопрос, что она готова сказать Богу, когда покинет этот мир, Пугачева ответила, что хотела бы стать ангелом, который будет оберегать ее близких. Но больше всего она хочет стать ангелом-хранителем для всей земли, передает «Вечерний курьер».

«Но перед этим я бы сказала: «Спасибо за интересную жизнь», - сказала артистка.

Как известно, сейчас Алла Борисовна не проживает на территории России. Она с мужем Максимом Галкиным* покинули страну в 2022 году после начала военной спецоперации на территории Украины и обосновались в Израиле.

Во всем поддерживает своего супруга

Стоит отметить, что Максим Галкин* и далее продолжает гастролировать по миру и критиковать действия российских войск на территории Украины. В свою очередь, Алла Пугачева не раз отмечала, что во всем поддерживает своего супруга.

*Признан иностранным агентом по решению Минюста РФ