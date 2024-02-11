Певица Юлианна Караулова рассказала, каким была наставником певица Алла Пугачева на шоу «Фабрика звезд»

Певица Юлианна Караулова рассказала о том, каким была наставником певица Алла Пугачева на шоу «Фабрика звезд».

По словам артистки, Алла Борисовна принимала активное участие в создании номеров участников: помогала в их постановке и давала полезные советы по вокалу, пишет 7Дней.ру. Она заботилась и о внешнем виде участников, поэтому дарила им одежду.

Как-то, отмечает Караулова, Алла Борисовна принесла на шоу вещи своей дочери, Кристины Орбакайте, и раздала их участникам. Юлианне досталась юбка.

«Я ее зачем-то отдала. Сейчас об этом жалею. Вещь много лет лежала, я ее не носила. Жаба душила отдавать, все-таки память… А потом у меня случился очередной порыв — избавиться от ненужного», - отметила Юлианна Караулова.

Алла Пугачева, к слову, покинула РФ после того, как началась «военная спецоперация» на территории Украины.