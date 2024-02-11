Леша Свик мечтает записать трек с SHAMANом

Леша Свик, о котором в России узнали после выхода в 2017 году его песни «Я хочу танцевать», раскрыл, какую мечту он лелеет в качестве музыканта.

В студии шоу «Брейн в деле», которое доступно к просмотру на YouTube, он признался, что очень хочет записать совместный трек с певцом-патриотом SHAMANом, прославившимся песней «Я русский».

«Хотелось бы в ближайшем будущем. Мне кажется, это было бы интересно», — отметил Леша Свик.

Первые тексты своих треков певец написал, когда ему было 9 лет

Желание стать артистом у музыканта появилось еще в школьные годы. Они прошли на Уралмаше. Первые тексты своих треков он написал в гараже. Тогда ему было 9 лет.

Большое влияние на Лешу возымело творчество рэпера Eminem. В школе ему подарили его кассету. Он заслушал ее до дыр и решил, что тоже хочет стать музыкантом.