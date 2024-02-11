«Это трагедия»: Фанатам Наташи Королёвой сообщили о горе в семье — певица очень сильно страдает

Яна Поплавская поделилась информацией с фанатами Наташи Королёвой о горе в семье певицы. Мать Наташи, Людмила Порывай, проживающая в США, проявила патриотические настроения и выразила поддержку Украине, что вызвало критику со стороны Поплавской.

Поплавская выразила сочувствие Наташе Королёвой, стоящей между двух огней

Яна выразила сомнения в искренности чувств матери Королёвой и задала вопрос о том, где она находится, если происходящее в Украине ей так близко. Поплавская также выразила сочувствие Наташе Королёвой, стоящей между двух огней из-за различий в политических взглядах между своей матерью и мужем, который поддерживает позицию России. Яна подчеркнула, что такие разногласия в политических взглядах могут разрушить семейные связи.

«Безусловно, это трагедия, Наташа от этого страдает. Когда разобщается семья. Когда разные взгляды на политическую ситуацию, это разрушает семейные связи», - приводит Царьград слова Яны.