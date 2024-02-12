Вера Брежнева из-за Меладзе рассталась с выгодным женихом

В октябре прошлого года общественность узнала о разводе Веры Брежневой и Константина Меладзе, пишет 7days.ru. Факт расставания с мужем подтвердила сама певица, однако она предпочла не вдаваться в подробности своей личной жизни.

«Невозможно угодить всем, оставаясь верным себе. Однако лучше рискнуть и оказаться непонятым, чем притворяться кем-то другим, кем ты не являешься на самом деле», – написала Брежнева в своем личном блоге.

Но многие заподозрили Меладзе в неверности, ведь продюсер уже уходил из семьи ради другой женщины. В свое время он бросил Яну Сумм ради Брежневой. В свою очередь Вера развелась с мужем, бизнесменом Михаилом Киперманом. По некоторым данным, у каждого из них был роман во время брака, но они оба тщательно скрывали свои отношения. Брежнева разводилась с Киперманом с большим скандалом.

Вера стала встречаться с политиком Петром Засельским. Говорят, мужчина был настроен серьезно в отношении певицы и планировал позвать ее замуж. Но в тот период Меладзе решил уйти из семьи к Вере.

Поведение экс-солистки группы «ВИА Гра» прокомментировала Виктория Боня.

«Видимо, Верочке сейчас вернулся бумеранг. У нее был довольно-таки белый и пушистый образ. Если бы вдруг я стала встречаться с Меладзе и увели его из семьи с тремя детьми, тогда бы разорвали нас с ней и рвали бы до сих пор. А про Верочку практически даже как-то и не говорили. Потому что мы падшие люди, а она хорошая», — сказала Боня.