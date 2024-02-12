«Ходячая карикатура»: Нателла Крапивина жестко высмеяла Анну Асти — певица полностью копирует Светлану Лободу

В начале июня 2021 года продюсер Нателла Крапивина расторгла контракт со своей звездной подопечной Светланой Лободой, объявив, что она больше не имеет отношения к шоу-бизнесу. Но несмотря на разрыв сотрудничества, продюсер продолжала поддерживать артистку, так как за это время они стали близкими друзьями.

Певица копирует Лободу

После ухода Лободы из России, зрители нашли новую звезду в лице экс-вокалистки Artik & Asti. Это сильно задело Крапивину, которая считает, что певица копирует Лободу. Продюсер неоднократно высмеивала Анну Асти и ее творчество, утверждая, что она является ходячей карикатурой Лободы.

Нателла высказала негодование в своем новом ролике на YouTube.

«Посмотрите хотя бы на карикатуру-Аню Асти. Словосочетание это сразу же вызывает у меня припадок. Взяла все, что мы ранее делали, включая Диму Лорана — автора, он писал для Лободы. Она карикатура ходячая. Это Светлана Лобода на минималках или Светлана Лобода для бедных людей — у меня есть эти два варианта», - передает слова Крапивиной издание Woman.ru.