Информинг » Знаменитости » Режиссер Орлов заявил, что Пугачева «морочила голову» во время работы над фильмом

Режиссер Орлов заявил, что Пугачева «морочила голову» во время работы над фильмом

Image 16+
Режиссер Орлов заявил, что Пугачева «морочила голову» во время работы над фильмом
Знаменитости
Источник фото: @allapugachevaandherfamily

О съемках фильма «Женщина, которая поет» рассказал режиссер Александр Орлов.

Он отметил, что эта картина сделала Аллу Пугачеву «голосом эпохи», пишет KP.RU. Фильм, по словам режиссера, помог раскрутиться певице.

«Ее муж Александр Стефанович был гением пиара, принимал участие в ее раскрутке. Думаю, с его подачи в одной телепередаче как-то прозвучало, что режиссером картины «Женщина, которая поет» была Пугачева. Не я. Потом, правда, телеканал передо мной извинился», — рассказал Орлов.

Он добавил, что ему было сложно работать над этим фильмом. Проблемы были с бюджетом. Немало проблем было и из-за подхода к работе Аллы Пугачевой. Она хотела, чтобы картина отвечала ее видению. При этом, по словам режиссера, артистка всегда была не только талантливой, но и крайне цепкой.

Напомним, Алла Пугачева покинула РФ на фоне «военной спецоперации» на территории Украины.

Информационное агентство «Informing»

Леша Свик мечтает записать трек с SHAMANом

Леша Свик мечтает записать трек с SHAMANом

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Режиссер Орлов заявил, что Пугачева «морочила голову» во время работы над фильмом

Сегодня, 00:58

«Большой уже совсем»: Максим Галкин показал 10-летнего сына Гарри

Сегодня, 00:13

Вера Брежнева из-за Меладзе рассталась с выгодным женихом

Вчера, 18:53

«Ходячая карикатура»: Нателла Крапивина жестко высмеяла Анну Асти — певица полностью копирует Светлану Лободу

Вчера, 13:08

«Это трагедия»: Фанатам Наташи Королёвой сообщили о горе в семье — певица очень сильно страдает

11-02-2024, 21:09

Леша Свик мечтает записать трек с SHAMANом

11-02-2024, 17:03

Певица Юлианна Караулова рассказала, каким была наставником певица Алла Пугачева на шоу «Фабрика звезд»

11-02-2024, 10:58

Алла Пугачева поделилась, какие бы слова сказала Богу, представ перед ним

11-02-2024, 05:38

Выяснилась судьба концертного тура Анны ASTI после «голой» вечеринки

11-02-2024, 00:53

Звездный хирург Тимур Хайдаров готовится стать трижды отцом

10-02-2024, 23:33

«Я могу спокойно стареть с тобой?»: перед тем как стать супругой Галкина Пугачева задала ему лишь один вопрос

10-02-2024, 18:18

«Резкие перемены»: Андрей Данилко сильно похудел — что происходит в жизни артиста

10-02-2024, 12:48

Продюсер назвал ситуацию вокруг бойкота Орбакайте тревожной

10-02-2024, 05:03

Сын Шепелева и Фриске, Платон, рассказал об отце

10-02-2024, 03:33

Максим Галкин готов выступать в Европе за €100 тысяч в час

10-02-2024, 02:48

Режиссер Сычев: Александр Градский «орал и визжал» на участников шоу «Голос»

10-02-2024, 00:48

Подал документы: Старший сын футболиста Андрея Шевченко не желает жить в Британии — планирует вернуться в Украину

9-02-2024, 22:13

Глюкоза опубликовала серию фото в черно-белых тонах выгодно продемонстрировав свою осиную талию: фанаты в восторге

9-02-2024, 18:33

Юлия Снигирь вышла в свет в платье за 115 тысяч

9-02-2024, 15:53

В России блогера Влада Бумагу разыскивают судебные приставы из-за долга в 300 тыс. рублей

9-02-2024, 14:38

Новости партнеров
2023
ru-RU