Режиссер Орлов заявил, что Пугачева «морочила голову» во время работы над фильмом

О съемках фильма «Женщина, которая поет» рассказал режиссер Александр Орлов.

Он отметил, что эта картина сделала Аллу Пугачеву «голосом эпохи», пишет KP.RU. Фильм, по словам режиссера, помог раскрутиться певице.

«Ее муж Александр Стефанович был гением пиара, принимал участие в ее раскрутке. Думаю, с его подачи в одной телепередаче как-то прозвучало, что режиссером картины «Женщина, которая поет» была Пугачева. Не я. Потом, правда, телеканал передо мной извинился», — рассказал Орлов.

Он добавил, что ему было сложно работать над этим фильмом. Проблемы были с бюджетом. Немало проблем было и из-за подхода к работе Аллы Пугачевой. Она хотела, чтобы картина отвечала ее видению. При этом, по словам режиссера, артистка всегда была не только талантливой, но и крайне цепкой.

Напомним, Алла Пугачева покинула РФ на фоне «военной спецоперации» на территории Украины.