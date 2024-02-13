«Большой уже совсем»: Максим Галкин показал 10-летнего сына Гарри

12 февраля Максим Галкин* (признан иноагентом) сообщил подписчикам в сети о том, что находится в Израиле, пишет teleprogramma.pro. Вернувшийся домой после гастролей юморист привез членам своей семьи подарки.

Шоумен выложил в Сеть кадры, на которых демонстрирует конструктор. Десятилетний сын Галкина* Гарри поразился, сколько в нем деталей.

Разбираться в 5000 элементов пришлось заботливому отцу

Но разбираться в 5000 элементов пришлось заботливому отцу, а Гарри тем временем играл в плейстейшн.

«Я сижу играю в Fortnit, а папа собирает. Папа мне подарил конструктор, и как приз, за то что он мне его подарил, он должен его собрать», — заявил Гарри.

А мама, Алла Пугачева, осталась за кадром. Максим показал только руки супруги, которая держит веер из карт. Судя по всему, семейство коротает вечера за азартной игрой.

«Гарик большой уже совсем! За кадром голос нашей любимой Аллочки», «Максим — хороший папа, сынок красавчик, самое главное семья», «Гарри просто супер прекрасный мальчик!» — написали пользователи Сети.