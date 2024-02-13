Алексей Панин: «Лолита с голоду не умрет, но просто обидно, что с ней так обошлись»

Актер Алексей Панин заявил о том, что ему жаль певицу Лолиту.

По его словам, с этой артисткой у него были раньше самые близкие отношения, поэтому ему за нее обидно. Ведь после «голой» вечеринки Насти Ивлеевой жизнь Лолиты изменилась. Все потому, что она пришла на это мероприятие в чулках и белье, и ее внешний вед шокировал россиян. Общественники добились того, чтобы ее концерты начали отменять. И хотя прошло уже почти 2 месяца после «голой» вечеринки, у нее до сих пор нет концертов.

Панин высказался по этому поводу, отметив, что не понимает такого отношения россиян к артистке, пишет «СтарХит».

«Несмотря на то, что мы с Лолитой оказались по разные стороны баррикад, все равно ее люблю. У меня из всей этой компании только с ней самые близкие отношения. Понятно, она с голоду не умрет, даже если отменит 10 концертов, но просто обидно», - заявил Панин.