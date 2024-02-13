«По стопам Киркорова»: Александр Ревва возвращается на российские телеэкраны — шоумен появится в проекте «Звезды»

Александр Ревва уже совсем скоро вернется на российские экраны. Стало известно, что шоумен присоединится к шоу «Звезды», которое выходит на канале НТВ. Артист станет участником одной из конкурирующих команд. Он выступит под сценическим псевдонимом Артур Пирожков.

Связь шоумена с президентом Украины Владимиром Зеленским

Ревва, напомним, ранее был исключен из телеверсии «Песни года». Кроме того, певец не участвовал в ряде новогодних телевизионных шоу на российском ТВ, пишет News.ru. Причиной этого была связь шоумена с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также его весьма неоднозначная позиция касательно СВО.

Возвращение Реввы на телеэкраны произойдет после возвращения Киркорова, чье выступление также было отменено из-за участия в «голой» столичной вечеринке Ивлеевой.

Поп-король все-таки остался председателем жюри в новом сезоне «Маски» на канале НТВ, несмотря на слухи об отмене проекта.