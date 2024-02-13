Информинг » Знаменитости » «По стопам Киркорова»: Александр Ревва возвращается на российские телеэкраны — шоумен появится в проекте «Звезды»

«По стопам Киркорова»: Александр Ревва возвращается на российские телеэкраны — шоумен появится в проекте «Звезды»

Image 16+
«По стопам Киркорова»: Александр Ревва возвращается на российские телеэкраны — шоумен появится в проекте «Звезды»
Знаменитости
Источник фото: соцсети Александра Реввы

Александр Ревва уже совсем скоро вернется на российские экраны. Стало известно, что шоумен присоединится к шоу «Звезды», которое выходит на канале НТВ. Артист станет участником одной из конкурирующих команд. Он выступит под сценическим псевдонимом Артур Пирожков.

Связь шоумена с президентом Украины Владимиром Зеленским

Ревва, напомним, ранее был исключен из телеверсии «Песни года». Кроме того, певец не участвовал в ряде новогодних телевизионных шоу на российском ТВ, пишет News.ru. Причиной этого была связь шоумена с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также его весьма неоднозначная позиция касательно СВО.

Возвращение Реввы на телеэкраны произойдет после возвращения Киркорова, чье выступление также было отменено из-за участия в «голой» столичной вечеринке Ивлеевой. 

Поп-король все-таки остался председателем жюри в новом сезоне «Маски» на канале НТВ, несмотря на слухи об отмене проекта.

Информационное агентство «Informing»

Леша Свик мечтает записать трек с SHAMANом

Леша Свик мечтает записать трек с SHAMANом

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Baza: В Москве горит завод МиГ на Ленинградском проспекте

Сегодня, 15:23

«По стопам Киркорова»: Александр Ревва возвращается на российские телеэкраны — шоумен появится в проекте «Звезды»

Сегодня, 12:38

Режиссер Орлов заявил, что Пугачева «морочила голову» во время работы над фильмом

Сегодня, 00:58

«Большой уже совсем»: Максим Галкин показал 10-летнего сына Гарри

Сегодня, 00:13

Вера Брежнева из-за Меладзе рассталась с выгодным женихом

Вчера, 18:53

«Ходячая карикатура»: Нателла Крапивина жестко высмеяла Анну Асти — певица полностью копирует Светлану Лободу

Вчера, 13:08

«Это трагедия»: Фанатам Наташи Королёвой сообщили о горе в семье — певица очень сильно страдает

11-02-2024, 21:09

Леша Свик мечтает записать трек с SHAMANом

11-02-2024, 17:03

Певица Юлианна Караулова рассказала, каким была наставником певица Алла Пугачева на шоу «Фабрика звезд»

11-02-2024, 10:58

Алла Пугачева поделилась, какие бы слова сказала Богу, представ перед ним

11-02-2024, 05:38

Выяснилась судьба концертного тура Анны ASTI после «голой» вечеринки

11-02-2024, 00:53

Звездный хирург Тимур Хайдаров готовится стать трижды отцом

10-02-2024, 23:33

«Я могу спокойно стареть с тобой?»: перед тем как стать супругой Галкина Пугачева задала ему лишь один вопрос

10-02-2024, 18:18

«Резкие перемены»: Андрей Данилко сильно похудел — что происходит в жизни артиста

10-02-2024, 12:48

Продюсер назвал ситуацию вокруг бойкота Орбакайте тревожной

10-02-2024, 05:03

Сын Шепелева и Фриске, Платон, рассказал об отце

10-02-2024, 03:33

Максим Галкин готов выступать в Европе за €100 тысяч в час

10-02-2024, 02:48

Режиссер Сычев: Александр Градский «орал и визжал» на участников шоу «Голос»

10-02-2024, 00:48

Подал документы: Старший сын футболиста Андрея Шевченко не желает жить в Британии — планирует вернуться в Украину

9-02-2024, 22:13

Глюкоза опубликовала серию фото в черно-белых тонах выгодно продемонстрировав свою осиную талию: фанаты в восторге

9-02-2024, 18:33

Новости партнеров
2023
ru-RU