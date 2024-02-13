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Сестра певицы Жанны Фриске Наталья рассказала о том, какие у нее проблемы с дочерью

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Сестра певицы Жанны Фриске Наталья рассказала о том, какие у нее проблемы с дочерью
Знаменитости
Источник фото: @friske_natalia

Сестра певицы Жанны Фриске Наталья рассказала о том, какие у нее проблемы с дочерью.

Ее дочь Луна появилась на свет благодаря процедуре ЭКО, пишет ЦСН.

Сейчас Наталья рассказывает о трудностях материнства своим подписчикам в соцсетях. По ее словам, у Луны часто бывают истерики, и это Наталья списывает на типичный для двухлетнего возраста кризис.

Со слов Натальи, ее дочь может кататься по полу, кричать, и это происходит как дома, так и на улице. Девочка устраивает истерики, когда Наталья не берет ее на руки из-за проблем со спиной. Сложности возникают и при ограничении потребления сладостей у девочки.

Дочь тяжело переносит  отказы

Наталья рассказала, что ее дочь тяжело переносит любые отказы и проявляет сильные эмоциональные реакции. Теперь мать волнуется по поводу того, как будет переживать следующий этап развития ее дочь, ведь новый кризисный период возможен в три года.

Информационное агентство «Informing»

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