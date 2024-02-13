Baza: В Москве горит завод МиГ на Ленинградском проспекте

В Москве на Ленинградском проспекте в данные минуты горит завод МиГ, сообщает Телеграм-канал Baza .

По информации источника, огнем охвачен реконструируемый цех, пристроенный к действующему корпусу завода.

Возгорание случилось на втором и третьем этажах здания. Площадь пожара в настоящее время оценивается в 70 квадратных метров.

Авторы Телеграм-канала узнали о начавшейся на заводе МиГ эвакуации. К предприятию на Ленинградском проспекте в срочном порядке мчатся несколько пожарных бригад из-за риска перехода огня на другие здания.

Могла ли на заводе МиГ иметь место диверсия, пока говорить рано. Причина пожара в настоящее время остается неизвестной.