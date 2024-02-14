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Продюсер Павел Рудченко не исключает, что карьера певицы Лолиты может закончиться из-за «голой» вечеринки Насти Ивлеевой

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Продюсер Павел Рудченко не исключает, что карьера певицы Лолиты может закончиться из-за «голой» вечеринки Насти Ивлеевой
Знаменитости
Источник фото: Лолита Милявская / ВКонтакте

Продюсер Павел Рудченко не исключает, что карьера певицы Лолиты может закончиться из-за «голой» вечеринки Насти Ивлеевой.

Артистка может пойти на принцип и уже не вернется на сцену

В беседе с NEWS.ru он отметил, что артистка может пойти на принцип и уже не вернется на сцену. Но все же Рудченко надеется, что Лолита пойдет навстречу своему зрителю.

По его словам, Лолита не считает свое поведение зазорным, она не раз заявляла, что она такая, какая есть, и не видит повода, чтобы извиняться за желание отстаивать свои взгляды на жизнь.

«Мне кажется, она может пойти на принцип. Я имею в виду, Лолита может даже быть готова к тому, чтобы распрощаться со своей карьерой или приостановить ее до определенного времени», — заявил Рудченко.

Отметим, после вечеринки в московском клубе «Мутабор» певица Лолита оказалась в числе тех артистов, чьи выступления начали отменять.

Информационное агентство «Informing»

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