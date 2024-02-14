«Надоел уже»: Артист Назаров жестко проехался по Киркорову – «бедненький» певец сам виноват

Народный артист РФ Юрий Назаров выразил свое отношение к ситуации вокруг Филиппа Киркорова, который столкнулся с отменой концертов и исключением из новогодних телешоу после участия в провокационной вечеринке Ивлеевой.

В беседе с aif.ru он пошутил, предложив Киркорову зайти к нему, чтобы налить чаю бедному Филе. Актер также отметил, что музыкант должен был раньше обдумывать свои действия, учитывая его предыдущие скандальные выходки.

«Маленький, совсем Филя обнищал. Ну, зайдет ко мне пускай, чайку ему налью, бедолажечке, хотя раньше надо было думать своей головой, а не другим местом. Надоел cо своими скандальными выходками, а теперь оказался бедненький он у нас».

Назаров также подчеркнул, что он и его жена, несмотря на свой возраст, справляются с собственными делами и не жалуются, в отличие от «самых несчастных и бедных» звезд, пытающихся получить у кого-либо внешнюю поддержку. Артист напоследок призвал отмененных знаменитостей уйти с эстрады и предоставить место молодым, более достойным исполнителям.