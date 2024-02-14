В России тур фаворита Пугачевой Михаила Бублика перенесли на полгода

Шансонье Михаил Бублик, которого российские СМИ называют фаворитом самой Примадонны, вынужден был сдвинуть свои гастроли по России сроком на полгода. Необходимость отсрочить концертную деятельность возникала из-за проблем со въездом в страну, информирует сегодня Telegram-канал Shot.

Проблемы со въездом в РФ могут и не решится

Источник узнал, что концерты Михаила Бублика в Воронеже, Липецке и Тамбове перенесены на октябрь, а в Москве и Московской области он сможет выступить только в декабре 2024 года. При этом нет 100-процентной уверенности, что он сможет выступить перед россиянами осенью и зимой, так как к тому времени проблемы со въездом в РФ могут и не решится.

В какой стране в настоящее время находится шансонье, неизвестно. Однако, по данным Shot, проблемы со въездом на территорию России у артиста появились из-за его позиции по СВО.

Вчера, напомним, СМИ узнали, что активистам удалось добиться полной отмены юбилейного тура по России 60-летней Лолиты Милявской, участницы голой вечеринки. А вот Филипп Киркоров, который тоже побывал в «Мутаборе», похоже, твердо намерен вернуться в шоу-бизнес и гастролировать, как и в былые времена. Он уже и извинения записывал, признавая, что вошел не в ту дверь, и деньги белгородцам жаловал. А вчера даже в ДНР приехал и спел в больнице, вручил раненым на СВО подарки.