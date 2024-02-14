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В России тур фаворита Пугачевой Михаила Бублика перенесли на полгода

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В России тур фаворита Пугачевой Михаила Бублика перенесли на полгода
Знаменитости
Источник фото: @bublikmishaofficial

Шансонье Михаил Бублик, которого российские СМИ называют фаворитом самой Примадонны, вынужден был сдвинуть свои гастроли по России сроком на полгода. Необходимость отсрочить концертную деятельность возникала из-за проблем со въездом в страну, информирует сегодня Telegram-канал Shot.

Проблемы со въездом в РФ могут и не решится

Источник узнал, что концерты Михаила Бублика в Воронеже, Липецке и Тамбове перенесены на октябрь, а в Москве и Московской области он сможет выступить только в декабре 2024 года. При этом нет 100-процентной уверенности, что он сможет выступить перед россиянами осенью и зимой, так как к тому времени проблемы со въездом в РФ могут и не решится.

В какой стране в настоящее время находится шансонье, неизвестно. Однако, по данным Shot, проблемы со въездом на территорию России у артиста появились из-за его позиции по СВО.

Вчера, напомним, СМИ узнали, что активистам удалось добиться полной отмены юбилейного тура по России 60-летней Лолиты Милявской, участницы голой вечеринки. А вот Филипп Киркоров, который тоже побывал в «Мутаборе», похоже, твердо намерен вернуться в шоу-бизнес и гастролировать, как и в былые времена. Он уже и извинения записывал, признавая, что вошел не в ту дверь, и деньги белгородцам жаловал. А вчера даже в ДНР приехал и спел в больнице, вручил раненым на СВО подарки.

Информационное агентство «Informing»

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