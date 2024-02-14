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Актер Александр Петров вышел в свет с замученной женой — вот и сказке конец

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Актер Александр Петров вышел в свет с замученной женой — вот и сказке конец
Знаменитости
Источник фото: @actorsashapetrov

Известный актер Александр Петров пришел на премьеру романтической мелодрамы «Лед 3», которая состоялась накануне, пишет 7days.ru.

Он явился в кинотеатр «Каро Октябрь» на светское мероприятие с молодой женой Викторией. Актер не отказался от общения с прессой. Он охотно рассказал о том, как они с супругой вместе отдыхают.

«Подарки дарим просто так. Сидишь дома, приезжает человек, покупает набор продуктов, а в нем макароны по-флотски, которые обожаю. Это самый крутой и правильный подарок. Либо холодец с хреном. Ходила по магазинам, пришла, говорит: «Вот тебе футболка, просто купила», — рассказал Александр.

Однако Виктория стояла рядом, не проронив ни слова. Более того, девушка улыбалась через силу. Многие решили, что словоохотливый муж ее просто измучил. Пользователи сети обратили внимание, что избранница 35-летнего актера - самая обычная, и ничего особенного в ней нет. Они удивились странному выбору Петрова, который женился на никому неизвестной девушке.

Источник фото: @actorsashapetrov

«Желтая какая-то, болеет что-ли», «Она самая обыкновенная, таких миллионы...», «Не выглядит она счастливой женой... Разведутся скоро», «Да-да, она прям как-то неловко себя чувствует...», — написали комментаторы.

Напомним, что минувшей осенью Петров шокировал всех новостью о том, что женился спустя несколько месяцев после знакомства. В сентябре пара зарегистрировала брак, а в ноябре сыграла свадьбу, которая обошлась им в 25 миллионов рублей. Тогда многие заговорили о том, что Александр - человек слишком восторженный, экзальтированный и влюбчивый. Более того, он не приспособлен для семейной жизни. Вот и сейчас многие предрекают ему развод.

Информационное агентство «Informing»

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