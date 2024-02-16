Певец Дмитрий Бикбаев рассказал, что на «Фабрике звезд» был сценарий

Один из самых успешных участников «Фабрики звезд» Дмитрий Бикбаев в интервью раскрыл некоторые подробности о происходивших на проекте событиях, пишет Gorodche.ru.

Бикбаев рассказал, что ведущие и организаторы шоу работали над созданием образа и истории каждого конкурсанта. По словам певца, конфликтные моменты часто были режиссированными. Кроме того, на участников реалити оказывали давление в выборе репертуара и имиджа. При этом не всегда учитывались их желания и потенциал.

Завел интрижку с Анастасией Приходько

Дмитрий признался, что порой чувствовал себя неуютно во время съемок, так как роль была задана сверху. Любовь на проекте тоже не всегда была искренней. Зачастую пары изображали нежные чувства, чтобы привлечь внимание публики. К примеру, Бикбаев ради пиара завел интрижку с Анастасией Приходько. При этом руководители проекта отслеживали все романтические шаги конкурсантов.

Вообще, поклонники догадывались, что на проекте все не так радужно, как казалось. Их подозрения были небезосновательны, и только спустя годы на поверхность вспыли некоторые неблаговидны моменты, которые тогда находились под завесой. Тем не менее поклонники до сих пор проявляют интерес к музыкальному проекту.