Виктория Боня насмешила фанатов своим похудением, которое длилось всего 4 дня

В своих социальных сетях Виктория Боня пожаловалась, что сильно запустила свое тело. По ее словам, после хирургического вмешательства, ей было запрещено заниматься спортом на протяжении трех месяцев, пишет «Вечерний курьер».

«Такой толстой я себя не помню», — посетовала блогер несколько дней назад.

Стоит отметить, что 13 февраля Боня пожаловалась на запущенное тело, а сегодня она уже делится своими изменениями в личном блоге.

«Это я вчера. Фото сделано без фотошопа и фильтров», — сообщила Боня.

Ну, а для того, чтобы убедить подписчиков окончательно в получении отличного результата всего за 4 дня, блогер опубликовала фото в крошечном купальнике и оставила под ним подпись:

«Нигде в мире нет такого культа внешности, как у нас. Как думаете, с чем это связано?» — спросила Боня у фанатов.

Источник фото: @victoriabonya

Но с подписью она немного не рассчитала и реакция пользователей сети не заставила себя ждать:

«Сказал человек, который перекроил себя вдоль и поперек», «Так вы себе этот вопрос и задайте», «Викусик, что происходит в твоей голове? Почему у тебя в ней такой культ внешности?»