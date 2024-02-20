Журналист из РФ Евгений Додолев рассказал о том, как он выявил фальшивые заявления Бориса Гребенщикова* касательно выступлений Виктора Цоя.

Во время интервью с «АиФ» он утверждал, что Юрий Айзеншпис, директор «Кино», якобы, приказывал Цою выступать даже ночью, и тот, по его словам, безоговорочно подчинялся. Додолев, изучивший документальный кинофильм о шоу-бизнесе, который содержал эти утверждения, задал прямой вопрос Гребенщикову* во время интервью. Он попросил конкретные детали таких выступлений Цоя, однако артист не смог предоставить ясные ответы.

Журналист также подчеркнул, что утверждения Бориса* оказались вымышленными. Единственным его аргументом было утверждение о связях Айзеншписа с криминальным миром, что не имело никакого прямого отношения к выступлениям Виктора.

*Признан иностранным агентом по решению Минюста РФ