Александр Ревва покинул Россию вместе с женой запустив путешествие на край света

Александр Ревва, столкнувшийся с трудностями в карьере и, по сообщениям СМИ, оказавшийся в «черном списке» телевидения, решил взять паузу в своей профессиональной деятельности.

Отправились в путешествие в Бразилию

В январе этого года артист с супругой посетили премьеру кинофильма «Конец славы». Однако уже сегодня стало известно, что он захотел провести больше времени со своей семьей. Пара решила уехать из страны и отправилась в путешествие в Бразилию, наслаждаясь отдыхом вдвоем.

Супруги выбрали Бразилию как место отдыха, чтобы отведать карнавал в Рио-де-Жанейро, одно из самых красочных и массовых событий в мире. Решение отправится на край света, судя по всему, пришло Ревве после ряда трудностей в карьере, включая исключение из «Песни года» и отмену на ТВ.