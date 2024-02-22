Информинг » Знаменитости » Киностудия «Мосфильм» запустила название своей лучшей картины за всю историю

Киностудия «Мосфильм» запустила название своей лучшей картины за всю историю

Image 16+
Киностудия «Мосфильм» запустила название своей лучшей картины за всю историю
Знаменитости
Источник фото: Мосфильм / VK

«Золотая коллекция« киностудии »Мосфильм» представила список своих лучших фильмов за всю историю студии. Рейтинг сформировался на основе мнения как киноэкспертов, так и зрителей, а также сервисов. 

Первое место в рейтинге заняли «Джентльмены удачи« под режиссурой Александра Серого. Картина стала популярной благодаря колоссальному числу просмотров — это 65 млн человек в тот период. На втором и третьем местах оказались работы Гайдая. Это «Бриллиантовая рука", собравшая более 76 млн зрителей, и "Операция «Ы» и другие приключения Шурика". Четвертое место в этом рейтинге заняла комедия "Иван Васильевич меняет профессию». Замыкает топ-5 фильм Владимира Меньшова »Москва слезам не верит».

Информационное агентство «Informing»

Самоучка из Сибири запустил песню Витаса на шоу Малахова

Самоучка из Сибири запустил песню Витаса на шоу Малахова

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Киностудия «Мосфильм» запустила название своей лучшей картины за всю историю

Сегодня, 07:03

Невестка Орбакайте провела фотосессию и запустила в Сеть откровенные кадры

Сегодня, 03:13

Александр Рогов показал свою сумку за миллион рублей

Сегодня, 01:23

Актер Сергей Рост запустил откровенное высказывание о конфликте с Нагиевым

Сегодня, 01:13

Журналисты запустила слух: Кологривый разошелся с женой из-за романа с Муцениеце

Сегодня, 00:08

Рената Литвинова запустила фото своей дочери Ульяны в Париже

Вчера, 23:58

Постройневшая Кристина Агилера опубликовала фото в мини-платье с цепями

Вчера, 23:08

Петросян провел видеосвязь после перелома руки и запустил новый анекдот

Вчера, 21:03

Зрители запустили имена трёх участников пятого сезона шоу «Маска»

Вчера, 20:38

Гулькина запустила версию, почему Юрий Шевчук назвал группу «Мираж» проститутками

Вчера, 20:28

Мама Гарика Харламова запустила слухи о воссоединении сына с Ковальчук

Вчера, 19:48

Ревва вместе с женой отправился в путешествие в Бразилию

Вчера, 19:23

Жена Преснякова Наталья Подольская запустила встречу со свекровью

Вчера, 19:03

Гулькина запустила признание: «Я вытащила Суханкину на сцену, а она строила против меня козни»

Вчера, 18:28

Ведущий Вячеслав Макаров запустил заявление, что думает о Бураке Озчивите

Вчера, 17:53

Журналисты запустили новость о смерти режиссера Самсонова, автора мультфильма с песнями Боярского и Долиной

Вчера, 16:18

Анастасия Волочкова запустила фото искалеченных ног после долгих лет в балете

Вчера, 15:43

Жена футболиста Евгения Алдонина запустила архивные свадебные фото

Вчера, 14:23

Певица Зара запустила в сеть фото в купальнике

Вчера, 14:13

Shot: поклонницы запустили разочарование встречей с турецким актером Бураком Озчивитом

Вчера, 14:08

Новости партнеров
2023
ru-RU