Киностудия «Мосфильм» запустила название своей лучшей картины за всю историю

«Золотая коллекция« киностудии »Мосфильм» представила список своих лучших фильмов за всю историю студии. Рейтинг сформировался на основе мнения как киноэкспертов, так и зрителей, а также сервисов.

Первое место в рейтинге заняли «Джентльмены удачи« под режиссурой Александра Серого. Картина стала популярной благодаря колоссальному числу просмотров — это 65 млн человек в тот период. На втором и третьем местах оказались работы Гайдая. Это «Бриллиантовая рука", собравшая более 76 млн зрителей, и "Операция «Ы» и другие приключения Шурика". Четвертое место в этом рейтинге заняла комедия "Иван Васильевич меняет профессию». Замыкает топ-5 фильм Владимира Меньшова »Москва слезам не верит».