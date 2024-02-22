Продюсер Кинн запустил возможность бойкота зрителями шоу «Маска» из-за участия Киркорова

Зрители телешоу «Маска» на НТВ рассматривают возможность бойкота из-за участия Филиппа Киркорова. Об этом порталу News.ru сообщил режиссер и продюсер Виктор Кинн. Он отметил, что присутствие в жюри проекта поп-короля вовсе не означает прощения общества. По мнению Кинна, телеканал может решить исключить певца полностью из жюри, если телезрители начнут массовый бойкот «Маски».

Кинн также подчеркнул, что возможное решение руководства будет зависеть, прежде всего, от реакции аудитории.

«Если массово зрители объявят бойкот НТВ и не захотят смотреть шоу из-за участия Филиппа Киркорова, канал может отказаться от него под нажимом своей аудитории», — считает продюсер.