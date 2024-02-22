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Таролог Коссман запустил предсказание о скорой кончине Аллы Пугачевой: «Все идет крайне плохо»

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Таролог Коссман запустил предсказание о скорой кончине Аллы Пугачевой: «Все идет крайне плохо»
Знаменитости
Источник фото: @allapugachevaandherfamily

Недавно в сети появились данные о возможных проблемах со здоровьем Аллы Пугачевой, которая переехала из РФ за границу. По сообщениям некоторых источников, изменение климата негативно сказалось на ее сердечно-сосудистой системе. 

Примадонна, напомним, в прошлом перенесла несколько операций, последняя прошла в 2017 году. Таролог Евгений Коссман высказал опасения относительно состояния здоровья артистки. Согласно его прогнозу, у певицы могут возникнуть серьезные проблемы, вплоть до крайне тяжелого состояния.

Возникла угроза внезапной кончины для артистки

Таролог отметил, что все идет крайне плохо, подчеркнув, что согласно числовым аспектам текущего года, для Аллы Борисовны он считается завершающим. В связи с этим возникла угроза внезапной кончины для артистки. Таролог сделала такой вывод, обращая внимание на период, который символизирует завершение или уход.

«Согласно матрице судьбы, она в 75 лет пройдет через аркан Отшельника. Он символизирует уход. Ее день рождения — это 15 апреля. То есть, это либо все, либо она к этому близка. Чувствует себя очень плохо», — отметил эксперт.

По всей видимости, Пугачева, находясь в возрасте 74 лет, действительно чувствует себя не очень хорошо, и ей следует быть внимательной к любым изменениям в состоянии здоровья.

Информационное агентство «Informing»

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