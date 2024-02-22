Костюшкин провел анализ и запустил суд с Киркоровым за плагиат его образа

Певец Стас Костюшкин обвинил Филиппа Киркорова в краже своего сценического образа. В своем микроблоге артист заявил, что очки и черный парик, которые стали частью образа поп-короля в телешоу «Маска», были использованы им гораздо раньше.

Костюшкин отметил, что создавал образ по имени «Виталик» в течение десяти лет. Он выразил недовольство тем, что Филипп Бедросович «взял и все украл». Также Стас заявил о намерении встретиться с ним в суде.

«Создавал «Виталика» 10 лет, но на тебе. Взял и все украл. Филипп, встретимся в суде», - написал исполнитель.

Источник фото: @kostyushkin_team

Отметим, что зрители обратили внимание на изменения в образе Киркорова в новом сезоне шоу «Маска». Поп-король использовал его в первом выпуске нового сезона программы. Некоторые поклонники предполагают, что заявление Костюшкина может быть всего лишь шуткой или вызовом Киркорову.