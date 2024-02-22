Продюсер Кинн раскрыл: Пугачева оставила звание Примадонны из-за собственной важности

Звание Примадонны, по словам продюсера, режиссера и телеведущего Виктора Кинна, закрепилось за Аллой Пугачевой после ее исполнения одноименной песни. Кинн отметил, что повышенное чувство собственной важности у популярной тогда артистки возросло еще более после участия в конкурсе Евровидение, где она представила песню под названием «Примадонна». Он добавил также, что Пугачева принимает это звание как должное, поэтому уже давно привыкла к нему, пишет News.ru.

«У нее было всегда повышенное чувство собственной значимости, особенно после Евровидения. Ей это звание Примадонны приписали. Она с ним смирилась, свыклась, стала принимать как должное», — говорит продюсер.

Отметим, что вот уже несколько лет Алла Пугачева и ее семья не проживают в России из-за обострения политической ситуации. После переезда в Израиль певицу активно критикуют и «хейтеры» на ее родине не упускают возможности провести день без нападок на нее. Однако, среди поклонников также есть те, кто встал на защиту Пугачевой.